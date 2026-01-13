Ardiye yangını eve sıçramadan söndürüldü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3-sayfa

Ardiye yangını eve sıçramadan söndürüldü

Ardiye yangını eve sıçramadan söndürüldü
13.01.2026 21:15  Güncelleme: 21:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Düzce'de bir evin ardiye kısmında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle 2 katlı eve sıçramadan söndürüldü. Yangında can kaybı yaşanmazken, ardiye kullanılmaz hale geldi.

Düzce'de bir evin ardiye kısmında çıkan yangın 2 katlı eve ulaşmadan söndürüldü.

Düzce'de Ahmet Topal'a ait evin ardiye bölümünde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, çevrede paniğe neden olurken gökyüzüne yükselen dumanlar mahalleden net şekilde görüldü. İhbar üzerine olay yerine Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekipler, yangının eve sıçramaması için yoğun çaba sarf etti. Ardiyenin içerisinde bulunan çok sayıda kablo ve yanıcı malzeme nedeniyle alevler zaman zaman yeniden yükselirken, itfaiye ekipleri yaklaşık 1 saat süren müdahalenin ardından yangını kontrol altına alarak tamamen söndürdü. Yangında herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, ardiye tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için inceleme başlatıldığı öğrenildi. Yetkililer, özellikle ardiye ve depo gibi alanlarda elektrik tesisatına ve yanıcı maddelere karşı vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı. - DÜZCE

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3-sayfa, İtfaiye, Düzce, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3-sayfa Ardiye yangını eve sıçramadan söndürüldü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
MEB 81 ile yazı gönderdi Ortaokul ve liselerde yeni dönem başlıyor MEB 81 ile yazı gönderdi! Ortaokul ve liselerde yeni dönem başlıyor
Batman’da Trafik Kazası: 3 Ölü, 3 Yaralı Batman'da Trafik Kazası: 3 Ölü, 3 Yaralı
Venezuela Geçici Devlet Başkanı Rodriguez’den Trump’a sert yanıt Venezuela Geçici Devlet Başkanı Rodriguez'den Trump'a sert yanıt
ABD’li senatörden Hamaney’in tehdidine jet yanıt: Dronlara dikkat edin ABD'li senatörden Hamaney'in tehdidine jet yanıt: Dronlara dikkat edin
Trump, İran ile iş yapan ülkelere yüzde 25 gümrük vergisi getirdi Trump, İran ile iş yapan ülkelere yüzde 25 gümrük vergisi getirdi
Terör örgütünün askeri karargah olarak kullandığı cami ilk kez görüntülendi Terör örgütünün askeri karargah olarak kullandığı cami ilk kez görüntülendi

21:18
Fethiye’de inanılmaz anlar Mauro Icardi 2 dakikada iki tane penaltı kaçırdı
Fethiye'de inanılmaz anlar! Mauro Icardi 2 dakikada iki tane penaltı kaçırdı
21:12
Vedat Milor’dan radikal ilişki tavsiyesi: Çemen sevmiyorsa ayrılın
Vedat Milor'dan radikal ilişki tavsiyesi: Çemen sevmiyorsa ayrılın
20:57
Tepkiler çığ gibi büyüyor Tek bir istekleri var
Tepkiler çığ gibi büyüyor! Tek bir istekleri var
20:49
Galatasaray’a kötü haber Genç yıldız maçın başında sakatlandı
Galatasaray'a kötü haber! Genç yıldız maçın başında sakatlandı
20:47
Skandal iddia Kadın hâkimi vuran savcı, Kadına Şiddetin Önlenmesi Bürosu’nda görev yapmış
Skandal iddia! Kadın hâkimi vuran savcı, Kadına Şiddetin Önlenmesi Bürosu'nda görev yapmış
20:32
Kablosuz kulaklık kullananlar dikkat Sağlığınızla oynuyorsunuz
Kablosuz kulaklık kullananlar dikkat! Sağlığınızla oynuyorsunuz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.01.2026 22:14:33. #7.11#
SON DAKİKA: Ardiye yangını eve sıçramadan söndürüldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.