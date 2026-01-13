Ardiye yangını eve sıçramadan söndürüldü

Düzce'de bir evin ardiye kısmında çıkan yangın 2 katlı eve ulaşmadan söndürüldü.

Düzce'de Ahmet Topal'a ait evin ardiye bölümünde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, çevrede paniğe neden olurken gökyüzüne yükselen dumanlar mahalleden net şekilde görüldü. İhbar üzerine olay yerine Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekipler, yangının eve sıçramaması için yoğun çaba sarf etti. Ardiyenin içerisinde bulunan çok sayıda kablo ve yanıcı malzeme nedeniyle alevler zaman zaman yeniden yükselirken, itfaiye ekipleri yaklaşık 1 saat süren müdahalenin ardından yangını kontrol altına alarak tamamen söndürdü. Yangında herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, ardiye tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için inceleme başlatıldığı öğrenildi. Yetkililer, özellikle ardiye ve depo gibi alanlarda elektrik tesisatına ve yanıcı maddelere karşı vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı. - DÜZCE