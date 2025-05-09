Düzce'de Bebek Yüksekten Düştü

Düzce'de yüksekten düşerek ağır yaralanan 13 aylık bebek hastanede tedavi altına alındı.

Olay Yığılca ilçesinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre 3 katlı evin balkon kapısının açıklığından faydalanarak balkona çıkan 13 aylık Alperen Ö., aşağıya düştü. Çevredekilerin durumu görmesi ile bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan bebek ambulansla Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesine alınan bebeğin durumunun stabil olduğu öğrenilirken, polis ekipleri konu ile ilgili inceleme başlattı. - DÜZCE