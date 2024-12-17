Düzce'de Çatı Katında Yangın, İtfaiye Ekipleri Hızla Müdahale Etti

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Hızlı müdahale iki katlı evi kurtardı

DÜZCE - Düzce'de iki katlı evin çatı katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin anında müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Orta Mahalle'de meydana gelen olayda, Tayfun D.'ye ait iki katlı evin çatı katında sobadan kaynaklı yangın çıktı. Alevler evin çatı katını sararken, durum Cumayeri İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine bildirildi. Kısa sürede olay yerine olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alarak soğutma çalışmaları yaptı.

Cumayeri Belediye Başkanı Mustafa Koloğlu, "İlçemiz Orta Mahalle'de meydana gelen yangına ekiplerimiz kısa sürede müdahale ederek kontrol altına aldı. Vatandaşlarımıza geçmiş olsun diliyorum. Tek tesellimiz can kaybının olmamasıdır" dedi.