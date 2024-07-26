Düzce'de çıkan yangında 2'si çocuk 5 kişi dumandan etkilendi - Son Dakika
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Düzce'de çıkan yangında 2'si çocuk 5 kişi dumandan etkilendi

Düzce\'de çıkan yangında 2\'si çocuk 5 kişi dumandan etkilendi

Düzce'de iki katlı evde çıkan yangında 2'si çocuk 5 kişi dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı. Ev sahibi çocuklarını ve aile üyelerini kurtardığını söyledi.

26.07.2024 14:08  Güncelleme: 14:12
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DÜZCE (İHA) – Düzce'de iki katlı evde çıkan yangında 2'si çocuk 5 kişi dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı. Çocuklarını ve aile üyelerini tek başına alevlerin arasından kurtaran ev sahibi, "10 saniye içinde ev kullanılmaz hale geldi. Yavrularımı güçlükle kurtardım" dedi.

Olay, öğle saatlerinde Merkeze Bağlı Çay Mahallesi Saatçigil Caddesi'ndeki iki katlı ahşap evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Resul G. ve ailesinin yaşadığı evin üst katında bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Kanepenin tutuşmasıyla başlayan yangında Resul G.; çocukları E.G. (8) ile G.G (4), eşi Gülay G., babası Vedat G. ve abisi İsmail G.'yi dışarı çıkarttı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Alevlere ilk müdahaleyi ise Resul G. yaptı.

Kısa sürede olay yerine gelen adrese Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, yangını kontrol altına aldı. Dumandan etkilenen 2'si çocuk 5 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

"2 çocuğumu ve aile üyelerini ufacık yerden çıkarttım"

Olay anını anlatan Resul G., "Alevlere uyandım. Koltuk yanmaya başlamıştı. Ben 2 çocuğumu ve aile üyelerini ufacık yerden çıkarttım. Tek başıma 3 kişiyi kurtardım. 10 saniye içinde ev kullanılmaz hale geldi. Yavrularımı güçlükle kurtardım" dedi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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