Düzce’de çıkan yangında tek katlı ev kullanılamaz hale geldi

Düzce'de tek katlı evde çıkan yangın hasara yol açtı.

Edinilen bilgiye göre, merkeze bağlı Uğur köyü Çorak Mahallesi'nde Süleyman Ardahan'a ait tek katlı evde sabah saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüyerek tüm evi sardı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri yangına müdahale etti. Ekiplerin çalışmasıyla kontrol altına alınarak söndürülen yangında, ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.