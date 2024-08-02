Düzce'de çocuğa şiddet uygulayan babaanne ve baba gözaltına alındı - Son Dakika
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Düzce'de çocuğa şiddet uygulayan babaanne ve baba gözaltına alındı

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde bir çocuğa şiddet uyguladığı iddia edilen babaanne ve baba gözaltına alındı. Akçakoca Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, çocuğa şiddet uygulandığı tespit edilen şahısların gözaltına alındığı ve çocuğun devlet koruması altına alındığı belirtildi.

02.08.2024 12:17
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DÜZCE(İHA) – Düzce'nin Akçakoca ilçesinde bir çocuğa şiddet uyguladığı gerekçesiyle babaanne ve baba gözaltına alınırken çocuk devlet koruması altına alındı.

Akçakoca Kaymakamlığı çocuğa uygulanan şiddet olayı ile ilgili basın açıklaması yayınladı. Açıklamada "1 Ağustos 2024 tarihinde sosyal medyada yayınlanan küçük çocuğa uygulaman şiddet görüntüleri üzerine Kaymakamlığımız tarafından yapılan çalışma sonucunda, Akçakoca Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğümüz ve Akçakoca İlçe Emniyet Müdürlüğümüz derhal harekete geçerek, görüntülerde çocuğa şiddet uyguladığı tespit edilen S.A. (Babaanne) ve T.A. (Baba) Cumhuriyet Savcılığının talimatıyla göz altına alınmıştır. Göz altına alınan şahısların Emniyet müdürlüğümüzde ifade alma işlemleri devam etmektedir. Mağdur çocuğumuz A.E.A. Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü Psikologları eşliğinde Devlet Koruması altına alınmıştır" denildi. - DÜZCE

Kaynak: İHA

Akçakoca, Düzce, Baba, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Düzce'de çocuğa şiddet uygulayan babaanne ve baba gözaltına alındı - Son Dakika

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