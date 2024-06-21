Düzce'de Çocuklar Serinlemek İçin Yasaklı Dereye Gidiyor

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Düzce'de hava sıcaklıklarından etkilenen çocuklar, ıslahı yapılan ve girilmesi yasak olan Uğur Deresi'nde serinliyor.

Hava sıcaklıkları Düzce'de 35 dereceye kadar çıkınca, serinlemek isteyenler Devlet Su İşleri tarafından ıslahı yapılan ve girişlerin yasaklandığı Uğur Deresi'ne gidiyor. Çocuk ve gençlerin girdiği derede iş makineleri tarafından oluşturulan havuz bölgesine giren çocuklar hiçbir tehlikeye aldırış etmiyor.

Sıcaklıklarda serinlemek için dereye girdiklerini söyleyen çocuklar, "Havalar çok sıcak, 35 dereceye kadar çıktı. Biz de yer yaptık arkadaşlarımız ile yüzüyoruz. Tehlikeli olmasına rağmen bize fark etmiyor. Bize göre çok iyi hava sıcaklığı var. Bu havaya göre çok iyi sıcaklık var. Yüzülebiliyor. Hava çok sıcak olduğu için yüzmeye geldik. Ailemiz burada yüzmemize kızmıyor. Bazı yerler tehlikeli ama çok da tehlikeli değil" şeklinde konuştular. - DÜZCE