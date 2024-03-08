Düzce'de geçtiğimiz günlerde çöp konteynırında bulunan tek tırnaklı hayvana ait olabileceği değerlendirilen kemiklerden alınan ve bu kemiklerden alınmış etleri kullanma ihtimaline karşı civarda bulunan tüm işletmelerden alınan et numunelerinin sığır eti olduğu ortaya çıktı.
Düzce Valiliği Aziziye Mahallesi Yeni Sanayi Sitesi 1048 sokak çöpe atılmış kemiklerle ilgili yapılan inceleme raporunu paylaştı. Valilikten yapılan açıklamada, "Muhtelif basın yayın organlarında Aziziye Mahallesi Yeni Sanayi Sitesi 1048 nolu sokakta çöpe atılmış sıyrılmış at kemikleri bulunduğu haberleri yer alması üzerine Düzce İl Tarım ve Orman Müdürlüğü veteriner hekimlerinden oluşan denetim ekibinin ön raporunda kemiklerin tek tırnaklı bir hayvana ait olabileceği değerlendirmesinde bulunulması üzerine alınan kemik numuneleri ve bu kemiklerden alınmış etleri kullanma ihtimaline karşı civarda bulunan tüm işletmelerden alınan 10 farklı et numunesi Tarım ve Orman Bakanlığı yetkili laboratuvarına gönderilmiştir. Alınan numuneler üzerinde Tarım ve Orman Bakanlığı Ankara Gıda Kontrol Laboratuvarı Müdürlüğünün yaptığı DNA testleri sonucunda hazırlanan raporlarda söz konusu kemikler ve civardaki işletmelerden alınan et numunelerinin tamamının sığır cinsi hayvanlara ait olduğu tespit edilmiştir" denildi. - DÜZCE
Son Dakika › 3.Sayfa › Düzce'de çöp konteynırında bulunan kemikler sığır etine ait çıktı - Son Dakika
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