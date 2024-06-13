Düzce'de DEAŞ Operasyonunda 11 Kişi Tutuklandı

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Düzce'de jandarma ekiplerince DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyon kapsamında 11 kişi tutuklandı.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde DEAŞ terör örgütüne üye olmak suçundan yürütülen soruşturma çerçevesinde belirlenen evlere şafak baskını düzenlendi. Yapılan baskınlarda 20 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan 7'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 13 şüpheli hakkında ise İl Jandarma Komutanlığınca sınır dışı işlemleri başlatıldı.

Soruşturmaya konu önceki soruşturmayla birlikte toplam tutuklu sayısı 11'e yükseldi. - DÜZCE