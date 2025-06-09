Düzce\'de Denetim: 39 Gözaltı, 19 Tutuklama

DÜZCE(İHA) – Düzce'de polis ve jandarma ekipleri tarafından suçların azaltılması, önlenmesi ve suçluların yakalanması için yapılan denetimlerde 21 bin kişi sorgulandı. Yapılan sorgularda araması bulunan 39 şahıs gözaltına alınırken 19'u tutuklandı.

Düzce'de polis ve jandarma ekipleri tarafından suçların önlenmesi, azalması ve suçluların yakalanması için 24 saat aralıksız denetimler sürüyor. Ekipler tarafından 2-8 Haziran 2025 tarihleri arasında yapılan uygulamada 21 bin şahıs sorgulandı. Yapılan sorgulamalarda ise araması bulunan 39 kişi gözaltına alınırken, 19 şahıs tutuklandı.

Aramalarda 16 adet kurusıkı, 3 adet tabanca, 720 mermi, 31 av tüfeği, 5 şarjör, 2 adet kesici delici alet geçirildi. - DÜZCE