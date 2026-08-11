Düzce\'de denizde İHA bulundu

Düzce'de denizde bulunan insansız hava aracı (İHA) ile ilgili Düzce Valiliği açıklama yayınladı.

Akçakoca ilçesinde denizde bulunan şüpheli cisim, Sahil Güvenlik ekiplerini harekete geçirdi. Yapılan incelemelerde cismin insansız hava aracı (İHA) olduğu değerlendirildi. Düzce Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre, 10 Ağustos tarihinde, saat 16.50 sıralarında Sahil Güvenlik Batı Karadeniz Harekat Merkezi'ne, Akçakoca ilçesindeki Çınar Plajı açıklarında şüpheli bir cisim bulunduğu ihbarı ulaştı. İhbarın ardından bölgeye sevk edilen ekipler tarafından gerekli güvenlik önlemleri alınırken, denize düşen cismin insansız hava aracı olduğu değerlendirildi. SAS personeli tarafından emniyetli bölgeye taşınan cihaz kontrol altına alındı. Valilik açıklamasında, olayla ilgili gerekli inceleme ve değerlendirmelerin tamamlandığı belirtilerek, kamuoyunun endişe etmesini gerektirecek herhangi bir olumsuz durumun bulunmadığı ifade edildi.