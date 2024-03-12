Düzce\'de deprem tatbikatında mahsur kalan öğrenciler kurtarıldı

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Düzce'de deprem tatbikatında ağır yaralı öğrenci UMKE ekiplerince ve mahsur kalan öğrenci ise itfaiye ekiplerince gerçeğini aratmayan operasyonla kurtarıldı.

Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde deprem tatbikatı gerçekleştirildi. Gerçeğini aratmayan tatbikatta binada mahsur kalan öğrenciler tek tek kurtarıldı. Kuzey Anadolu deprem fay hattı üzerinde bulunan Düzce'de öğrencilerin depreme hazırlıklı olmaları için tatbikat düzenlendi. Tatbikata Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı arama kurtarma ekipleri (MEB AKUB), Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE), Afet ve Acil Durum Ekipleri (AFAD), İtfaiye ve Ambulans ekipleri katıldı. Tatbikatta 5.9 büyüklüğünde bir depremin olduğu belirtilerek okulun içerisinde öğrenciler, öğretmenler ve personeller çök kapan tutun taktiğini gerçekleştirmesinin ardından toplanma alanlarına alındı. Daha sonra MEB AKUB ekipleri ve gönüllü öğrenciler tarafından deprem çadırı kuruldu. Binada mahsur kalan 3 öğrenci tespit edildi. Tatbikat gereği Ağır Yaralı öğrenci UMKE ekiplerinin çalışması ile bulunduğu yerden çıkarılırken, 2. Katta mahsur kalan öğrenci ise Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerince kurtarıldı. Gerçeği aratmayan operasyonlar başarı ile sonuçlanırken, tatbikat ile ilgili bilgiler veren Milli Eğitim Bakanlığı Arama Kurtarma Birimi sorumlusu Muhsin Köse, " Deprem haftasında öğrencilere farkındalığı arttırmak amacı ile ilgili kurum ve kuruluşların katılımı ile gerçeğe çok yakın bir tatbikat gerçekleştirdik. Senaryo gereği merkez üssü Gölyaka'da 5.9 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Depremin ardından öğrencilerimiz başarılı bir şekilde tahliye edildi. 3 öğrenci okulda mahsur kaldı. Bu öğrenciler arama kurtarma ekiplerince tahliyeleri gerçekleştirildi. Etkinliğin son bölümünde de yangın eğitimi verildi. Program başarılı bir şekilde sonlandırıldı" şeklinde konuştu.

Etkinlik sonunda İtfaiye ekipleri tarafından öğrencilere yangın müdahale eğitimi verildi. - DÜZCE