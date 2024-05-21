Düzce\'de dorsesi açık kalan kamyon tabelaya çarptı

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Düzce'de dorsesi açık kalan kamyon, tabelaya çarpınca askıda kaldı. Şaşırtan görüntü havadan böyle kaydedildi.

Olay, Anadolu Otoyolu Kaynaşlı mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Karayolları ekiplerince Düzce'den Ankara istikametine olan yolda yapılan asfalt çalışmalarına katılan kamyonun dorsesi açık kaldı. Ankara'ya doğru giden araç tabelaya çarparak şaha kalktı. Şaşırtan kaza sonrasında bölgeye ekipler sevk edildi. Tabelada askıda kalan kamyon vinç yardımı ile bulunduğu yerden indirilirken, o anlar dron ile havadan görüntülendi. - DÜZCE