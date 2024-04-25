Düzce'de Elektrik Kesintisi Nedeniyle Trafik Kilitlendi - Son Dakika
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Düzce'de Elektrik Kesintisi Nedeniyle Trafik Kilitlendi

Düzce\'de Elektrik Kesintisi Nedeniyle Trafik Kilitlendi

Düzce'de elektrik kablosunun kopması sonucu Burhaniye ve Şerefiye Mahallesi elektriksiz kaldı. Bu durum Çoban Kavşağı'ndaki trafik ışıklarının çalışmamasına neden oldu ve trafik kilitlendi. Olay yerine çok sayıda trafik polisi sevk edildi ve ekipler trafiği yöneterek rahatlattı.

25.04.2024 20:03
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Düzce'de elektrik kablosunun kopmasıyla birçok yerde elektrik kesintisi yaşandı. Çoban Kavşağı'ndaki trafik ışıkları da kesintiden etkilenerek trafik kilitlendi.

Burhaniye Mahallesi Metek Sokak üzerinde bulunan elektrik direğindeki kablonun kopması ile Burhaniye ve Şerefiye Mahallesi elektriksiz kaldı. Elektrik kesintisinden etkilenen Çoban Kavşağı'nda trafik ışıkları çalışmayınca trafik kilitlendi. Çoban Kavşağı'na çok sayıda trafik polisi sevk edildi. Ekipler trafik alışını yöneterek trafiği rahatlattı. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Düzce'de Elektrik Kesintisi Nedeniyle Trafik Kilitlendi - Son Dakika

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