Düzce\'de Feci Kaza: Tır Sürücüsü Bartın\'da Uğurlandı

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Düzce'de kar küreme aracı ile tırın çarpışarak, köprüden uçması sonucu meydana gelen feci kazada ölen tır sürücüsü Metin Çakmak, memleketi Bartın'da dualarla son yolculuğuna uğurlandı.

Anadolu otobanı Düzce kısmında kar küreme aracı ile tırın çarpışarak köprüden uçması sonucu meydana gelen kazada ölen iki sürücüden biri olan Metin Çakmak, memleketi Bartın'a bağlı Esenyurt Köyü Tüfekçioğlu Mahallesinde son yolculuğuna uğurlandı. Yoğun katılım nedeniyle helalleşmenin yapıldığı evinin önünde cenaze namazı kılındı. Tabutunun üstüne her zaman giydiği ceketi de örtülen Metin Çakmak, dualarla köy mezarlığındaki aile kabristanına defnedildi. - BARTIN