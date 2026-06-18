Düzce'de Gürültü Cezaları! - Son Dakika
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Düzce'de Gürültü Cezaları!

18.06.2026 11:05
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Düzce'de yapılan denetimlerde 18 sürücü abartı egzoz ve yüksek sesli müzik nedeniyle ceza aldı.

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen denetimlerde abartı egzoz kullanan ve yüksek sesli müzikle çevreyi rahatsız eden 18 sürücüye cezai işlem uygulanırken, araçlar trafikten men edildi.

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde güvenli ve daha yaşanabilir bir sosyal yaşam alanı oluşturmak amacıyla denetimlerini sürdürüyor. Gerçekleştirilen trafik uygulamalarında abartı egzoz kullanarak ve yüksek sesli müzik sistemleriyle çevreye rahatsızlık veren sürücüler mercek altına alındı. Yapılan denetimlerde 18 sürücünün 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun çeşitli maddelerini ihlal ettiği tespit edildi. Kural ihlali yapan sürücülere idari para cezası uygulanırken, araçları da trafikten men edildi.

Emniyet yetkilileri, trafik güvenliğini tehlikeye atan, vatandaşların huzur ve güvenliğini bozan ihlallere karşı denetimlerin kararlılıkla ve artarak devam edeceğini bildirdi. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Düzce'de Gürültü Cezaları! - Son Dakika

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