Düzce'de Güvenlik Denetimleri: 79 Şahıs Yakalandı - Son Dakika
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Düzce'de Güvenlik Denetimleri: 79 Şahıs Yakalandı

Düzce\'de Güvenlik Denetimleri: 79 Şahıs Yakalandı

Düzce'de yapılan denetimlerde 28,500 şahıs sorgulandı, 79 şüpheli yakalandı, 18'i tutuklandı.

09.12.2024 13:58
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DÜZCE(İHA) – Düzce'de güvenlik güçleri tarafından yapılan denetimlerde 28 bin 500 şahıs sorgulandı araması bulunan 79 şahıs yakalandı, 18'i tutuklandı.

Düzce'de Polis ve Jandarma ekipleri tarafından suçların azaltılması, önlenmesi ve suçluların yakalanması amacıyla denetimler sürüyor. Ekipler tarafından 2-8 Kasım 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilen uygulamada 28 bin 500 şahıs sorgulandı. Sorgulamada araması bulunan 79 şüpheli şahıs yakalanırken 18 kişi tutuklandı. Yapılan denetimlerde 13 tabanca, 9 adet av tüfeği, 4 adet delici ve kesici alet, 285 adet mermi 18 adet şarjör, 7 kuru sıkı tabanca ve 81 kartuş ele geçirildi.

Yetkililer, huzur ve güven için denetimlerin aralıksız devam edeceğini bildirdiler. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Düzce'de Güvenlik Denetimleri: 79 Şahıs Yakalandı - Son Dakika

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