Düzce'de Haşema İle Girilmez Yazıları Söküldü

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Düzce'nin Akçakoca ilçesinde 24 Temmuz günü yaşanan, bir kadının haşema ile havuza girmesinin engellenmesi olayına ilişkin "Haşema ile Girilmez" yazıları söküldü.

Düzce Valiliği tarafından, Akçakoca ilçesinde özel bir sitede yaşanan tesettür mayo (haşema) ile havuza giren kadına müdahale edilmesiyle ilgili uygulanan idari işlemler hakkında basın açıklaması yaptı. Yapılan açıklamada, "Akçakoca ilçemizde özel bir sitede 24 Temmuz 2024 tarihinde yaşanan tesettür mayosu (haşema) ile havuza giren vatandaşımıza müdahale edilmesi olayı ile ilgili olarak adli süreç başlatıldığı ve sürecin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sürdürüldüğü kamuoyu ile paylaşılmıştı. Ayrıca ayrımcılık içeren bu konu ile ilgili olarak yapılan inceleme ve değerlendirmeler sonucunda idari işlemler uygulanmıştır. Emniyet ve zabıta ekipleri tarafından site havuzundaki 'haşema ile girilmez' yazıları tutanakla kaldırılmış, sağlık ekiplerimizce havuz işletimi denetlenmiştir. Akçakoca İlçe İnsan Hakları Kurulu tarafından eşitlik ve ayrımcılık yasağının ihlali tespitiyle İl ve İlçe İnsan Hakları Kurulları Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin 13. maddesi gereğince: Fiilin dayanağı olarak gösterilen söz konusu tatil sitesinin 7 Temmuz 2024 tarihli Genel Kurul Kararının 9. maddesi ve bu maddeye dayanılarak gerçekleştirilen uygulama ile Anayasanın Temel Hak ve Özgürlükler İlkesinin ihlal edildiğine, tespiti yapılan insan hakkı ihlali nedeniyle Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasına, tatil sitesinin Genel Kurul Kararı ve site yönetiminin bu karara dayanarak gerçekleştirdiği ayrımcılık içeren uygulamanın incelenmesi ve İdari Yaptırım takdiri için Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu'na (TİHEK) gönderilmesine, karar verilmiştir" denildi. - DÜZCE