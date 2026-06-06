Düzce'de üzerine ağaç devrilen araca "hatalı park" cezası

Düzce'de hafif ticari aracın üzerine ağaç devrildi. Hatalı park edildiği belirlenen aracın sürücüsüne ulaşılamayınca plakasına 1640 lira ceza uygulandı.

Edinilen bilgiye göre, Kültür Mahallesi Mehmet Akif Caddesi Anıtpark mevkisinde park halinde bulunan hafif ticari aracın üzerine ağaç devrildi. Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Düzce Belediyesi itfaiye ve trafik polisi ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, aracın üzerine devrilen ağacı motorlu testereyle keserek parçalara ayırdı ve kaldırdı.

Trafik polisleri, hafif ticari aracın hatalı yere park edildiğini tespit ederek plakasına 1640 lira para cezası uyguladı. - DÜZCE