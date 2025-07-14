Düzce'de Hayvan Toplama Olayında Soruşturma - Son Dakika
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Düzce'de Hayvan Toplama Olayında Soruşturma

Düzce\'de Hayvan Toplama Olayında Soruşturma
14.07.2025 23:33
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Düzce Valiliği, özensizlik gösteren personeli görevden aldı ve soruşturma başlattı.

Düzce Valiliği, Duraklar köyünde sahipsiz sokak hayvanlarının toplanması esnasında özensiz davranış gösteren personeller hakkında soruşturma başlatarak görevden el çektirildiğini açıkladı.

Düzce Valiliğinden yapılan açıklamada, "İlimiz Merkez Duraklar köyünde 14 Temmuz 2025 Pazartesi günü sahipsiz sokak hayvanlarının toplanması esnasında yaşanan bazı görüntülerin farklı mecralarda yer alması üzerine açıklama yapma gereği hasıl olmuştur. Son dönemde ülkemiz gündeminde yer alan sahipsiz sokak hayvanlarının neden olabileceği sorunları ortadan kaldırmak adına 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ve Hayvanların Korunması hakkında Uygulama Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda sorumlu kamu idarecileri tarafından çalışmalar yürütülmektedir. Söz konusu olayda Köy Muhtarlığı ve vatandaşlarımız tarafından bölgede bulunan OSB'de çalışanlar ve çocuklar için tehlike arz ettiği gerekçesi ile yapılan yoğun ihbar ve şikayetler üzerine 14 Temmuz 2005 tarihinde Duraklar köyünde İl Özel İdaresi ekiplerince çalışma gerçekleştirilmiştir. Sahipsiz sokak hayvanlarının toplanması konusunda görevli personelden bazılarını söz konusu görüntülerde sergilediği hayvan refahını dikkate almayan kabul edilemez davranışları üzüntüyle karşılanmıştır. 5199 Sayılı Kanun ve Uygulama Yönetmeliği gereğince sorunlu idare tarafından yapılan toplama faaliyetinde özensiz davranış gösteren personeller hakkında soruşturma başlatarak görevden el çektirilmiştir. Mevzuat hükümleri gereğince ilgili idarenin sorumluluk bölgelerinde bulunan sokak hayvanları idarelerce toplanarak uygun koşullarda barınmalarını temin etmek üzere hayvan bakımevi ve doğal yaşam alanına götürülmekte ve bakımları sağlanmaktadır. Bahsi geçen olayda toplanarak bakımevine intikal ettirilen sahipsiz sokak hayvanlarının yapılan sağlık kontrolünde durumlarında herhangi bir olumsuzluk bulunmadığı anlaşılmıştır. Kamu düzeninin devamı vatandaşlarımızın esenliğini sağlamak ve sahipsiz sokak hayvanları kaynaklı sorunların önüne geçmek için sorumlu kamu idarelerimizce yasal hükümler uyarınca çalışmalara devam edilecektir" denildi. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Düzce'de Hayvan Toplama Olayında Soruşturma - Son Dakika

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