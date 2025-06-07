Düzce\'de İki Otomobil Çarpıştı: 3 Yaralı

İki otomobil çarpıştı, yolcu araçta sıkıştı: 3 yaralı

DÜZCE - Düzce'de kavşakta iki otomobilin çarpıştığı kazada araçta yolcu olarak bulunan bir kişi sıkıştı. Sıkışan yolcuyu itfaiye ekipleri kurtardı. Kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza Olimpiyat kavşağında meydana geldi. Alınan bilgilere göre Sakarya istikametinden Düzce istikametine seyir halinde olan Furkan Kün idaresinde ki 06 BFM 212 plakalı Toyota marka otomobil kavşakta karşıdan karşıya geçen Namık Mişe idaresinde ki 54 D 9139 plakalı Renault marka otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile iki araçta savrulurken, Renault marka otomobilin içerisinde yolcu olarak bulunan Asiye Mişe araçta sıkıştı. Sıkışan yolcu bölgeye gelen Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin çalışması ile araçtan çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Kazada Namık, Asiye ve Gülsüm Mişe yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Kaza sebebi ile tek şeritten verilen yol araçların kaldırılmasının ardından normal seyrine döndü. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.