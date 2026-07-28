Düzce'de Işıklı Kavşakta Kaza: 1 Yaralı
Düzce'de bir otomobil, ışıkta bekleyen başka bir araca çarptı; 1 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.
Düzce'de meydana gelen kazada ışıklı kavşakta 2 otomobil çarpıştı 1 kişi yaralandı.
Kaza sabah saatlerinde Düzce D-655 karayolu Beyciler sapağı mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Düzce şehir merkezi istikametine gitmekte olan Ö.D. idaresindeki otomobil, ışıkta bekleyen T.P. idaresindeki 67 TU 758 plakalı otomobile çarptı. Kazada kırmızı ışıkta bekleyen otomobil sürücüsü T.P. yaralandı. Yaralı sürücü 112 Acil sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Düzce Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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