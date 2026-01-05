Baca yangınına termal kameralı müdahale

Düzce'de bir işletmenin bacasında çıkan yangına itfaiye ekipleri termal kamera ile müdahale etti.

Yangın Konuralp Bölgesi Orhangazi Mahallesi Necmi Hoşver Caddesi üzerinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, yiyecek işletmesinin bacasında henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Dumanların işletmeyi bastığını gören vatandaşlar durumu Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye kısa süre içerisinde ulaşan ekipler termal kameralar ile baca yangınına müdahalede bulundu. Binada oturan vatandaşlar da kontrol amaçlı polis ekiplerince tahliye edildi. Bina içine dolan duman ise itfaiye ekiplerinin havalandırması ile boşaltıldı. - DÜZCE