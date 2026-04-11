Küçük kızın duyarlılığı sayesinde 2 yavru kedi kurtarıldı

11.04.2026 21:35  Güncelleme: 21:47
Düzce'de, bir küçük kız ve babaannesi tarafından kanalda bulunan iki yavru kedi, Düzce İtfaiyesi ekiplerini arayarak kurtarıldı. İtfaiye ekipleri, kedileri sudan çıkararak kalp masajıyla hayata döndürdü. Yavrular, tedavi edilmek üzere Hayvan Konukevi'ne götürüldü.

Düzce'de kanala düşen iki yavru kedi çevrede bulunan küçük kız ve babaannesi tarafından fark edildi. Düzce Belediyesi İtfaiyesi'ne haber veren ikili sayesinde minik kedilere yetişen itfaiye ekipleri kanaldan kurtardıkları yavru kedileri kalp masajı yaparak hayata döndürdü.

Düzce İtfaiyesi'nin merhameti ve zamanında müdahalesi bir kez daha takdirle karşılandı. Konuralp'te yürüyüş yapan babaanne ve torunu kanal çevresinde yavru kedi sesi duydu. Sesi takip eden küçük kız ve babaannesi iki yavru kedinin kanala düştüğünü gördü. Hiç vakit kaybetmeden 112'yi arayarak Düzce Belediyesi İtfaiyesi'ne haber veren ikili, itfaiye ekiplerinin hızla müdahalesini sağladı.

Sudan çıkınca kalp masajı yapıldı

Olay yerine hızla gelerek müdahale eden Düzce Belediyesi İtfaiye ekipleri, kanalda yaşam mücadelesi veren yavru kedileri önce sudan çıkardı, ardından hemen kalp masajı yaparak hayata döndürdü. Kedilerin sesini duyup yardıma koşan küçük kız, "Babaanem ile birlikte buradan geçiyorduk. Kedilerin sesini duydum ve hemen yardım etmek istedim. Akabinde otelden de geldiler. Önce birincisini gördüm. Sonra ikincisini gördüm. Daha sonra kurtarıldı" dedi.

Küçük kızın babaannesi ise, "Biz kedileri orada görünce itfaiyeyi aradık. Hemen geldiler be onları oradan kurtardılar. Burada kalp masajı yapıp hayata döndürdüler. İnşallah yaşarlar" dedi.

Daha sonra Düzce Belediyesi Hayvan Konukevi'ne götürülen yavrular tedavi altına alındı.

Yavrular yoğun bakım ünitesine alındı

Düzce Belediyesi Hayvan Konukevi'nde veteriner muayenesinden geçen iki yavru kedi hemen kurulandıktan sonra vücut ısıları normal seviyeye getirildi. Tedavi süreci hakkında açıklama yapan veteriner hekim; "Dereye düşen iki yavru kedi geldi. Önce onları kuruladık, vücut ısılarına baktık ve iğnelerini yaptık. Şimdi yoğun bakım ünitesindeler ve iyileşene kadar bizimle olacaklar" dedi. - DÜZCE

Kaynak: İHA

