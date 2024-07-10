Düzce\'de Jandarma Ekipleri Tarafından Uyuşturucu Operasyonu

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DÜZCE(İHA) – Düzce'de jandarma ekipleri tarafından yapılan denetimlerde parça parça 20 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Düzce'de jandarma ekiplerinin uyuşturucu satışı, uyuşturucu bulundurma ve kullanmasıyla ilgili çalışmaları devam ediyor. Ekipler tarafından 1-8 Temmuz tarihleri arasında yapılan önleyici faaliyetler çerçevesinde 3 gram skunk, 3 gram kubar esrar, 2 gram metamfetamin, 12 gram kokain ve 10 adet extacy hap ele geçirildi.

Uyuşturucu madde kullanma ve bulundurma suçunu işleyen 4, uyuşturucu madde imal ve ticaret suçunu işleyen 1, resmi belgede sahtecilik suçunu işleyen 1 şüpheli şahsa adli işlem yapıldı. - DÜZCE