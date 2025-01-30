Düzce\'de Jandarmadan Şok Denetim

3.Sayfa

DÜZCE(İHA) – Düzce İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentin 25 farklı noktasında şok denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde 15 araç trafikten men edilirken bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Düzce'de jandarma ekipleri denetimlerini sürdürüyor. 17.00 ile 19.00 saatleri arasında, 25 farkı noktada şok yol kontrolleri yapılırken, 2 bin 975 şahıs, 911 aracın kontrolleri gerçekleşti. 15 araç trafikten men edildi, 33 sürücü hakkında idari para cezası uygulandı. 6 şahıs hakkında uyuşturucu madde bulundurma suçundan adli işlem yapıldı. 2 gram skunk ve 1 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi.

Çeşitli suçlardan aranan 6 şahısta uygulamalarda yakalandı. - DÜZCE