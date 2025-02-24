Düzce\'de Kaçak Akaryakıt ve Tütün Operasyonu

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Düzce'de polis ve jandarma ekipleri tarafından son bir hafta içerisinde yapılan denetimlerde 350 litre kaçak akaryakıt, 245 adet kaçak alkol kiti ve 15 kilo kaçak tütün ele geçirildi.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı'nın kaçakçılığın önlenmesine yönelik yürüttüğü soruşturma çerçevesinde Polis ve Jandarma Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri operasyonlarını sürdürüyor. Ekipler 17-23 Şubat 2025 tarihleri arasında 11 ayrı olaya müdahale ederken 11 şahsa işlem yapıldı 2 kişi tutuklandı.

Operasyonlarda ise 350 litre kaçak akaryakıt, 245 adet kaçak alkol kiti ve 15 kilo kaçak tütün ele geçirildi. - DÜZCE