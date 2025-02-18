Düzce'de Kaçak Alkol Operasyonu

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DÜZCE(İHA) – Düzce'de jandarma ve polis ekiplerince düzenlenen operasyonlarda kaçak alkol ve cinsel ürün ele geçirildi. 31 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

Düzce'de Polis ve Jandarma ekipleri tarafından 10-16 Şubat tarihleri arasında Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri 31 ayrı olaya müdahale ederken 31 kişi hakkında işlem başlatıldı. Yapılan çalışmada 117 litre kaçak içki, 10 paket kaçak sigara, 250 adet kaçak alkol kiti, 270 adet kaçak parfüm ve 19 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi.

Terör suçlarından 2 kişi alındı

Terörle Suçlarıyla Mücadele ekipleri de PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olma şüphesi bulanan 2 şahsa işlem yapıldı. - DÜZCE