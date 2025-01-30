Düzce\'de Kaçak Elektronik Sigara Operasyonu

3.Sayfa

DÜZCE(İHA) – Düzce'de jandarma ekipleri kaçak yollarla getirilen 100 adet elektronik sigara ele geçirdi.

Düzce İl Jandarma Komutanlığı ekipleri yaptıkları istihbarat çalışmalarının ardından bir iş yerine operasyon düzenledi. İşyerinde yapılan aramada 100 adet kaçak elektronik sigara ele geçirildi. Jandarma ekipleri cihazlara el koydu.

Olayla ilgili adli işlem başlatıldı. - DÜZCE