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Düzce'de kafa kafaya çarpışan iki otomobilde 1 ölü, 3 yaralı - Son Dakika
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Düzce'de kafa kafaya çarpışan iki otomobilde 1 ölü, 3 yaralı

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi yaralandı. Kaza sonucunda ağır yaralanan bir kişi hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralıların tedavisi ise devam ediyor. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

07.01.2024 - 22:13,  Güncelleme: 22:15
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İki otomobil kafa kafaya böyle çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

DÜZCE - Düzce'nin Akçakoca ilçesinde 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada 1 kişi öldü 3 kişi yaralandı.

Kaza Akçakoca-Kocaali yolunda meydana geldi. Alınan bilgilere göre sürücüsü tespit edilemeyen 81 AAP 047 plakalı otomobil ile karşı şeritten gelen ve sürücüsü tespit edilemeyen 54 AB 043 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile her iki otomobilde bulunanlar yola savruldu. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine kısa süre içerisinde gelen ekipler yaralıları hastaneye kaldırdı. Kazada ağır yaralanan Semih Aydın hastanede doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Diğer şahısların tedavisi ise devam ediyor. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Düzce\'de kafa kafaya çarpışan iki otomobilde 1 ölü, 3 yaralı
Kaynak: İHA
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Akçakoca, Jandarma, Düzce, Trafik Kazaları, 3.Sayfa, Otomobil, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Düzce'de kafa kafaya çarpışan iki otomobilde 1 ölü, 3 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Düzce'de kafa kafaya çarpışan iki otomobilde 1 ölü, 3 yaralı - Son Dakika
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