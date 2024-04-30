Düzce'de Kaldırıma Park Eden Araçlar Çekilerek Otoparka Gönderildi - Son Dakika
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Düzce'de Kaldırıma Park Eden Araçlar Çekilerek Otoparka Gönderildi

Düzce\'de Kaldırıma Park Eden Araçlar Çekilerek Otoparka Gönderildi

Düzce'de sürücülerin hemen hemen her gün kaldırıma park ettiği Rıhtım Caddesi üzerindeki bölgede ki araçlar uyarılmasına rağmen kaldırılmayınca polis ekiplerince çekilerek otoparka gönderildi. Polis ekipleri, kaldırımların vatandaşlara ait olduğunu belirterek sürücülere cezai işlem uyguladı.

30.04.2024 15:40
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Düzce'de sürücülerin hemen hemen her gün kaldırıma park ettiği Rıhtım Caddesi üzerinde ki bölgede ki araçlar uyarılmasına rağmen kaldırılmayınca polis ekiplerince çekilerek otoparka gönderildi.

Düzce'de araç sürücüleri kaldırımlara araç parkına devam ederken, polis ekipleri de sahada çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede Rıhtım Caddesi üzerinde defalarca polis ekiplerince uyarılar yapılmasına rağmen kaldırıma parkı devam ettiren sürücülerin araçları polis ekiplerince çekildi. Ekipler kaldırımların vatandaşlara ait olduğunu belirterek sürücülerin araçlarını yediemin otoparkına çekerek kaldırıma araç bırakma sebebi ile cezai işlem uyguladı. - DÜZCE

Kaynak: İHA

Düzce, Güvenlik, Trafik, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

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