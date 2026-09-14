Düzce'de kapı fabrikasındaki yangın sürüyor, ekipler evlere sıçramasını engelliyor - Son Dakika
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Düzce'de kapı fabrikasındaki yangın sürüyor, ekipler evlere sıçramasını engelliyor

Düzce\'de kapı fabrikasındaki yangın sürüyor, ekipler evlere sıçramasını engelliyor
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Düzce D100 Karayolu Gökçeköy mevkiinde ahşap kapı üretimi yapan fabrikada 21.30 sıralarında çıkan yangın devam ediyor. Düzce Belediyesi, ilçe ve orman işletmesi ekipleri yangının çevredeki evlere sıçramaması için mücadele ederken soğutma çalışması yapılıyor.

DÜZCE(İHA) – Düzce'de akşam saatlerinde meydana gelen kapı fabrikasında ki yangın devam ederken itfaiye ekipleri yangının çevrede bulunan evlere sıçramaması için mücadele veriyor. Yangının son durumu böyle görüntülendi.

Düzce D100 Karayolu Gökçeköy mevkiinde 21.30 sıralarında ahşap kapı üretimi yapan fabrikada sebebi henüz belli olmayan bir yangın meydana geldi. Kısa sürede büyülen yangında başta Düzce Belediyesi olmak üzeri ilçe ve orman işletmesinde ekipler yangına müdahale ediyor. Kısa sürede fabrikanın tamamını saran yangının çevrede bulunan evlere sıçramaması için çalışma yapılıyor. Bir yandan yangın söndürülmeye çalışırken bir yandan da soğutma çalışması yapılıyor.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'de yangının ardından bölgeye giderek çalışmaları takip ediyor.

Yangının son durumu havadan görüntülendi

21.30 sıralarında başlayan ve kısa sürede büyüyen yangının son durumu havadan görüntülendi. Yangının kısmen söndüğü ve soğutma çalışması yapıldığı gözlendi.

Kaynak: İHA

Düzce Belediyesi, D-100 Karayolu, Acil Durum, 3. Sayfa, İtfaiye, Güncel, Düzce, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Düzce'de kapı fabrikasındaki yangın sürüyor, ekipler evlere sıçramasını engelliyor - Son Dakika

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