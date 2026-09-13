Düzce'de kapı fabrikasındaki yangın sürüyor, Başkan Özlü can kaybı olmadığını açıkladı - Son Dakika
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Düzce'de kapı fabrikasındaki yangın sürüyor, Başkan Özlü can kaybı olmadığını açıkladı

Düzce\'de kapı fabrikasındaki yangın sürüyor, Başkan Özlü can kaybı olmadığını açıkladı
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Düzce D-100 kara yolu üzerindeki kapı fabrikasında saat 21.30 sıralarında çıkan yangın devam ediyor. Belediye Başkanı Faruk Özlü, can kaybı olmadığını belirterek söndürme işlemlerinin bu akşam tamamlanmasının hedeflendiğini söyledi.

Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, kapı fabrikasındaki yangına ilişkin, "Fabrika sahiplerine ve Düzce'mize geçmiş olsun diliyorum. Önemli olan can kaybının olmaması. Bir can kaybı yok. Fabrikadaki yangın söndürme işlemlerini inşallah bu akşam tamamlayacağız" dedi.

Düzce D-100 kara yolu üzerinde bulunan Düzce Door isimli kapı fabrikasında saat 21.30 sıralarında çıkan yangın devam ediyor. Söndürme çalışmalarını incelemek için olay yerine gelen Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, yangını en kısa sürede kontrol altına almayı hedeflediklerini belirtti. Başkan Özlü, "Ekiplerimiz burada yangını söndürme çalışmalarına girişiyorlar. Bize gelen ilk ihbar D-100 kara yoluna yakın olduğu için D-100 kara yolundan görenlerin belediyemize bildirmesiyle itfaiye ekiplerimiz buraya geldi. Biliyorsunuz bütün gücümüzle bu yangını söndürmeye çalışıyoruz. Düzce Belediyesi her zaman söylediğim gibi bölgesinin en güçlü itfaiyesidir. Fakat bize yangının bildirilmesinde biraz gecikme olduğu inancındayım. Burada bulunan arkadaşlarla, burada bulunan komşularla görüştüğümüzde bu fabrikada zaman zaman ufak çaplı yangınların olduğunu ifade ettiler. Tabii şu anda sebebini bilmiyoruz. İlk aşamada amacımız yangının söndürülmesi. Yangının söndürülmesinden sonra bizim uzmanlarımız yangının çıkış sebebi üzerinde çalışacaklar. Ama gerçekten çok üzücü bir olayla karşı karşıyayız. Bir kapı fabrikasının tamamen yanmakta olduğunu, yandığını görüyoruz. Ahşap ve Amerikan panel üreten bir fabrika olduğu için bu yangının çok çabuk yayıldığını, çok çabuk etrafı sardığını ifade etmek isterim. Fabrika sahiplerine ve Düzce'mize geçmiş olsun diliyorum. Önemli olan can kaybının olmaması. Bir can kaybı yok. Fabrikadaki yangın söndürme işlemlerini inşallah bu akşam tamamlayacağız" dedi.

Kaynak: İHA

Faruk Özlü, Acil Durum, 3. Sayfa, Güncel, Düzce, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Düzce'de kapı fabrikasındaki yangın sürüyor, Başkan Özlü can kaybı olmadığını açıkladı - Son Dakika

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