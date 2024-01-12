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Düzce'de kar yağışı başladı

Düzce'de beklenen kar yağışı başladı. Şehir genelinde etkili olan yağış sebebiyle ekipler teyakkuza geçti. Düzce Belediyesi Karla Mücadele çalışmaları kapsamında Bahçeşehir bölgesinde küreme ve tuzlama çalışmaları yapılarak yolların açık kalması sağlanacak. Vatandaşlar ise kar yağışını cep telefonlarıyla kaydederek bu anları ölümsüzleştirdi.

Düzce\'de kar yağışı başladı
12.01.2024 - 22:03,
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Düzce'de beklenen kar yağışı başladı. Yoğun yağan kar sebebi ile ekipler yoğun çalışmalarını sürdürüyor.

Düzce'de beklenen kar yağışı başladı. Şehit genelinde etkili olan yağış sebebi ile ekipler teyakkuza geçti. Düzce Belediyesi Karla Mücadele çalışmaları çerçevesinde beyaz örtü ile kaplanan Bahçeşehir bölgesinde küreme hizmetlerine başladı. Hem küreme hem de tuzlama çalışması yapılan bölgede yolların açık kalması için çalışmalar gece boyu devam edecek.

Öte yandan, kar yağışını uzun süredir bekleyen vatandaşlar da sokaklara çıkarak bu anları cep telefonlarıyla kaydetti. - DÜZCE

Kaynak: İHA
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