Düzce'de karın ağrısı şikayetiyle 5 öğrenci hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
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Düzce'de karın ağrısı şikayetiyle 5 öğrenci hastaneye kaldırıldı

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Düzce'de karın ağrısı şikayetiyle 5 öğrenci hastaneye kaldırıldı Düzce'de yedikleri gıdadan sonra rahatsızlanan 5 öğrenci ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

03.02.2025 15:24
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Düzce'de karın ağrısı şikayetiyle 5 öğrenci hastaneye kaldırıldı

DÜZCE - Düzce'de yedikleri gıdadan sonra rahatsızlanan 5 öğrenci ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Olay Yeni Mahalle Yeni Sokakta bulanan Şehit Cihan Aksarı Ortaokulu'nda meydana geldi. Alınan bilgilere göre öğle yemeği için okul dışına izinli olarak çıkan 5 öğrenci dışarda yemek yedikten sonra tekrar okula geldi. Derse giren 5 öğrenci karın arısı şikayeti yaşayınca durumu öğretmenlerine bildirdi. Öğrencilerin öğlen yemeğinde çiğköfte yediklerini belirtmelerinin ardından öğretmenler durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri 5 öğrenciyi Düzce Atatürk Devlet Hastanesi ve Düzce Üniversitesi Hastanesinde kaldırdı. Konu ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Düzce'de karın ağrısı şikayetiyle 5 öğrenci hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

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