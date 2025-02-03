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Düzce'de karın ağrısı şikayetiyle 5 öğrenci hastaneye kaldırıldı

DÜZCE - Düzce'de yedikleri gıdadan sonra rahatsızlanan 5 öğrenci ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Olay Yeni Mahalle Yeni Sokakta bulanan Şehit Cihan Aksarı Ortaokulu'nda meydana geldi. Alınan bilgilere göre öğle yemeği için okul dışına izinli olarak çıkan 5 öğrenci dışarda yemek yedikten sonra tekrar okula geldi. Derse giren 5 öğrenci karın arısı şikayeti yaşayınca durumu öğretmenlerine bildirdi. Öğrencilerin öğlen yemeğinde çiğköfte yediklerini belirtmelerinin ardından öğretmenler durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri 5 öğrenciyi Düzce Atatürk Devlet Hastanesi ve Düzce Üniversitesi Hastanesinde kaldırdı. Konu ile ilgili inceleme başlatıldı.