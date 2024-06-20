Düzce'de Kavşakta Kaza: 2'si Çocuk 4 Kişi Yaralandı - Son Dakika
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Düzce'de Kavşakta Kaza: 2'si Çocuk 4 Kişi Yaralandı

Düzce Akçakoca Karayolu üzerindeki ışıklı kavşakta meydana gelen kazada, iki otomobil çarpıştı. Kazada, her iki araçta bulunan 2'si çocuk toplam 4 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

20.06.2024 14:32
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DÜZCE(İHA) – Düzce Akçakoca Karayolu üzerindeki ışıklı kavşakta iki otomobil çarpıştı. Kazada otomobillerde bulunan 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.

Kaza, D-655 karayolu Osmanca Köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Düzce'den Akçakoca istikametine gitmekte olan S.A. idaresindeki 81 AS 464 plakalı Mercedes marka araç ile H.K.'nin kullandığı 81 DP 381 plakalı Toyota marka otomobil Osmanca mevkiinde çarpıştı. Kazada her iki araçta bulunan 2'si çocuk toplam 4 kişi yaralandı. Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı merkezine ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri olay yerinde yaralılara ilk müdahalesini yaparak ambulanslar ile Atatürk Devlet ve Düzce Üniversitesi hastanesine kaldırıldı.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Düzce'de Kavşakta Kaza: 2'si Çocuk 4 Kişi Yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Düzce'de Kavşakta Kaza: 2'si Çocuk 4 Kişi Yaralandı - Son Dakika
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