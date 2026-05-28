Düzce\'de Kurban Bayramı Yaralanmaları

28.05.2026 12:12
Kurban kesimi sırasında 154 kişi yaralanarak hastaneye başvurdu, hepsi tedavi edilerek taburcu edildi.

Düzce'de Kurban Bayramı'nın ilk gününde kurban kesimi sırasında yaralanan 154 kişi hastanelerde tedavi gördü.

Bayram namazının ardından kurban ibadetini yerine getirmek için kendi imkanlarıyla kesim yapmaya çalışan vatandaşlardan bazıları, bıçak ve satırla ya da kurbanlıkların tekme ve boynuz darbeleriyle yaralanıp soluğu hastanelerde aldı.

Kent genelinde el, kol ve bacaklarından yaralanarak Düzce'deki çeşitli hastanelerin acil servislerine başvuran toplam 154 kişi tedavi altına alındı. Hastanelerde yoğunluk oluşturan vatandaşların tamamı, ayakta yapılan tedavilerinin ardından taburcu edildi. - DÜZCE

Kaynak: İHA

