Düzce\'de Mangal Kömürü Yüklü Minibüste Yangın Çıktı

Düzce'de mangal kömürü yüklü minibüste çıkan yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik çalışması ile söndürüldü.

Yangın, Akınlar Mahallesinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre park halinde olan mangal kömürü yüklü minibüsten dumanlar yükseldi. Çevredeki vatandaşlar dumanların yükseldiğini fark etti. Durum Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine bildirildi. İhbar üzerine bölgeye ulaşan ekipler, minibüsün içerisinden dumanların yükseldiğini fark ederek dış kısmından müdahalede bulundu. Alevlerin yükselip daha büyük bir faciaya dönüşmemesi için camları kırmayan ekiplerin alevlerin oksijen almasını da engelledi. Köpüklerle yapılan müdahalenin ardından minibüsün arka kapısı açılarak tonlarca ağırlığında ki mangal kömürleri dışarı çıkartılmaya başlandı. Alevlerin kaynağına ulaşıp söndürme çalışmasını yapan itfaiye ekipleri mangal kömürü yüklü minibüsteki yangını yaklaşık 2 saatlik çalışma ile söndürdü. Olayda minibüsün içerisinde bulunan 2 buçuk ton mangal kömürü ile minibüste maddi hasar meydana geldi. - DÜZCE