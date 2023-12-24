Düzce'de motor ve şasi numaraları değiştirilmiş 11 araç ele geçirildi

DÜZCE - Düzce'de polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda, motor ve şasi numaraları değiştirilmiş 11 araç ele geçirildi.

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, araç alım satımlarında mağduriyet yaşanmaması için motor ve şasi numaraları değiştirilerek satılan çalıntı veya hak mahrumiyeti bulunan araçlara yönelik operasyon düzenledi. Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince gümrük kaçağı, ağır hasar kayıtlı, pert kayıtlı, çekme belgeli araçlara yönelik yapılan planlı operasyonda, motor ve şasi numaraları değiştirilmiş 11 araç ele geçirildi. Ele geçirilen araçlar emniyet bahçesine getirilerek incelemeye alındı.