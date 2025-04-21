Düzce\'de Motosiklet Denetimi: Trafiğe Kapalı Alanlara Giriş Yasağı Hatırlatıldı

Düzce Belediyesi ve Polis ekipleri, trafiğe kapalı alanlara izinsiz giren motosikletlere yönelik denetim gerçekleştirdi.

Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle birlikte İstanbul Caddesi, Gaziantep Caddesi ve Spor Sokak'ta motosiklet denetimi gerçekleştirdi. Trafiğe kapalı olan bu bölgelerde, kurallara aykırı şekilde giriş yapan ve park halinde bulunan motosikletler tespit edilerek alandan kaldırıldı.

Yapılan denetimlerde esnafa ait olan motosikletlerin caddede park halinde bulunduğu belirlendi. Ekipler, bu durumun tekrarlanması halinde cezai işlem uygulanacağını bildirerek, esnaf ve vatandaşlara kurallara uyulması yönünde uyarılarda bulundu. - DÜZCE