Düzce\'de Motosiklet Yayaya Çarptı

Düzce'de yola aniden fırlayan yayaya, motosiklet çarptı. Kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza gece saatlerinde D-655 karayolu Karaca mahallesi kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Düzce şehir merkezi istikametine gitmekte olan Y.K. idaresindeki 81 AEA 568 plakalı motosiklet, yolu karşıdan karşıya geçmek için yola kontrolsüz çıkan A.B. isimli yayaya çarptı. Kazada motosikletin çarpması sonucu asfalt zemine düşen yaya yaralandı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Düzce Üniversitesi Hastanesine kaldırılan yaralı tedavi altına alındı. Kazayla ilgili olarak inceleme başlatıldı. - DÜZCE