Düzce'de narkotik operasyonda 840 sentetik ecza hapı ele geçirildi, 2 kişi tutuklandı - Son Dakika
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Düzce'de narkotik operasyonda 840 sentetik ecza hapı ele geçirildi, 2 kişi tutuklandı

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Düzce\'de narkotik operasyonda 840 sentetik ecza hapı ele geçirildi, 2 kişi tutuklandı
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Düzce'de 15 Kasım'da Şerefiye Mahallesi'nde düzenlenen narkotik çalışmasında 840 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi. Uyuşturucu madde ticareti suçlamasıyla adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklanırken, uyuşturucu madde kullanmaktan 2 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

Düzce'de narkotik ekiplerinin düzenlediği operasyonda 840 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi. 2 şüpheli hakkında adli işlem yapılırken, uyuşturucu madde ticareti suçlamasıyla mahkemeye sevk edilen 2 kişi tutuklandı.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdüren İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 15 Kasım'da Şerefiye Mahallesi'nde gerçekleştirilen sokak çalışmalarında 840 adet sentetik ecza hapı ele geçirdi. Operasyonda birer suç kaydı bulunduğu belirtilen E.M.Y. (19) ve E.G. (19) hakkında uyuşturucu madde kullanmak suçundan adli işlem yapıldı. 6 suç kaydı bulunan B.A.A. (27) ile 2 suç kaydı bulunan E.C. (19) ise, uyuşturucu madde ticareti suçlamasıyla adliyeye sevk edildi. 2 şüpheli, çıkartıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kaynak: İHA
Uyuşturucu TicaretiNarkotik3. SayfaGüncelDüzceSon Dakika

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