Düzce\'de narkotik operasyonunda 25 suç kaydı bulunduğu belirtilen şüpheli tutuklandı

Düzce'de polis ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda farklı türlerde uyuşturucu maddeler ile hassas terazi ele geçirildi. Gözaltına alınan ve 25 suç kaydı bulunduğu belirtilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 4 Ekim günü, uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalar kapsamında uyuşturucu madde sattığı değerlendirilen S.K.'nin (37) kullandığı ikamete operasyon düzenlendi.

Evden farklı türlerde uyuşturucu çıktı

Adreste gerçekleştirilen adli aramada sentetik ecza hap, metamfetamin, sentetik kannabinoid ham maddesi (A.M.), kokain ve hassas terazi ele geçirildi. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan ve 25 suç kaydı bulunduğu bildirilen S.K., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.