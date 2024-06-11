Düzce'de Narkotik Operasyonunda 4 Tutuklama

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DÜZCE (İHA) – Düzce'de narkotik suçlarla mücadele ekiplerinin yaptığı operasyonlarda yakalanan 4 şahıs tutuklandı, uyuşturucu kullanan ve bulunduran 34 şahıs hakkında ise işlem yapıldı.

Düzce'de uyuşturucu madde satıcılarına, kullanımına yönelik polis ve jandarma ekiplerince operasyonlar tüm hızıyla devam ediyor. Bu çerçevede Düzce Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde Polis ve Jandarma Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerince suçların önlenmesi, azaltılması ve suçluların yakalanması amacıyla 3-9 Haziran 2024 tarihleri arasında icra edilen operasyonlarda 31 olaya müdahale edilirken 4 kişi tutuklandı. Uyuşturucu kullanan ve bulunduran 34 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

Çalışmalarda; 15 adet sentetik ecza, 22 gram esrar, 56 gram metamfetamin, 54 gram bonzai, 3 gram skunk, 11 adet ecstasy, 1,5 amfetemin ve 2 adet cam pipet ele geçirildi. - DÜZCE