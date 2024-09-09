Düzce\'de Uyuşturucu Operasyonları: 5 Tutuklama

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DÜZCE (İHA) – Düzce'de narkotik suçlarla mücadele ekiplerinin yaptığı operasyonlarda yakalanan 5 şahıs tutuklandı, uyuşturucu kullanan ve bulunduran 57 şahıs hakkında ise işlem yapıldı.

Düzce'de uyuşturucu madde satıcılarına, kullanımına yönelik polis ve jandarma ekiplerince operasyonlar tüm hızıyla devam ediyor. Bu çerçevede Düzce Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde Polis ve Jandarma Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerince suçların önlenmesi, azaltılması ve suçluların yakalanması amacıyla 2-8 Eylül 2024 tarihleri arasında icra edilen operasyonlarda 53 olaya müdahale edilirken 5 kişi tutuklandı. Uyuşturucu kullanan ve bulunduran 57 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

Çalışmalarda, 3.943 gram skunk, 20 adet sentetik ecza, 38 kök kenevir, 844 gram esrar, 976 gram bonzai, 166 gram metamfetamin ve 101 adet extacy ele geçildi. - DÜZCE