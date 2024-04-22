Düzce\'de odunluk yangını: Kullanılamaz hale geldi

Burdur'da Kadın Kıyafetiyle Gezen ve Çocukları Takip Eden Şahıs Yakalandı

Burdur'da kadın kıyafetiyle gezen ve çocukları takip ettiği iddia edilen bir kişi polis tarafından yakalandı. Şahıs, tedavi için hastaneye yatırıldı.