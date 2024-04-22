DÜZCE (İHA) – Düzce'nin Cumayeri ilçesinde alevlere teslim olarak küle dönen odunluk kullanılamaz hale geldi.
Olay Ören köyünde meydana geldi. Alınan bilgilere göre Nezaket U.'ya ait evin yanında bulunan odunlukta belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Alevlerin yükseldiğini gören çevredeki vatandaşlar durumu Cumayeri Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne bildirdi. İhbar üzerine kısa süre içerisinde bölgeye ulaşan ekipler, yangını söndürerek kontrol altına aldı. Odunluk kullanılamaz hale geldi. - DÜZCE
Son Dakika › 3.Sayfa › Düzce'de odunluk yangını: Kullanılamaz hale geldi - Son Dakika
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