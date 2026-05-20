Düzce\'de okul servis araçları denetimi sürüyor

DÜZCE(İHA) – Düzce'de öğrenci servisleri güvenlik güçleri tarafından sıkı denetimden geçti.

Düzce'de, İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullarda öğrenci taşıyan servis araçlarının ikinci dönem denetimleri başladı. Denetimler, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, Düzce Belediye Zabıta Amirliği ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü ekiplerince yürütülüyor.

İki gün sürecek kontrollerde servis araçlarının güvenlik donanımları, mevsim şartlarına uygunluğu ve mevzuat kapsamında yerine getirilmesi gereken kurallara uyumu titizlikle inceleniyor. Ekipler, sürücülerden ve araç yüklenicilerinden gerekli tedbirleri almalarını istiyor.

Denetimlerin öğrencilerin güvenli ulaşımını sağlamak amacıyla düzenli olarak yapıldığını vurguladı ve velileri de araç güvenliği konusunda duyarlı olmaya davet etti. - DÜZCE