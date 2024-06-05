Düzce'de Organize Suç Operasyonu: 5 Kişi Yakalandı - Son Dakika
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Düzce'de Organize Suç Operasyonu: 5 Kişi Yakalandı

Düzce'de Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında KOM Şube Müdürlüğü tarafından organize suç örgütüne yönelik yapılan çalışmada 7 adrese eş zamanlı baskın düzenlendi ve 5 kişi yakalandı. Operasyonda narkotik kepeği ile yapılan aramalarda sentetik ecza, metamfetamin, esrar, extacy ve fişek ele geçirildi. Tutuklanan şüpheli hakkında soruşturma devam ediyor.

05.06.2024 15:05
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DÜZCE(İHA) – Düzce'de Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada KOM Şube Müdürlüğünce yapılan organize suç örgütüne yönelik yürütülen çalışmada 7 adrese eş zamanlı baskın yapıldı, 5 kişi yakalandı.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığınca koordine edilen İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalarda liderliğini F.H. isimli şahsın yaptığı organize suç örgütüne yönelik operasyon gerçekleştirildi. Sabah saat 06.00 sıralarında şüpheli şahısları yakalamak ve suç delillerini tespit etmek üzere 5'i Jandarma sorumluluk bölgesi, 2'si polis sorumluluk bölgesi olmak üzere 7 adreste 46 personelin katılımıyla yapılan operasyonda 5 kişi yakalanırken ev ve araçlarında narkotik kepeği ile arama yapıldı. Aramalarda 7 adet sentetik ecza, 4 gram metamfetamin, 1 gram esrar,

poşet içerisinde 14 adet extacy ve 43 adet 7,65 çapında fişek ele geçirildi. Olayda bir çok suç kaydı bulunan F.H., K.E., C.K., A.Y. ve T.B. yakalandı.

Yakalananlardan şüpheli K.E. adli makamlarca tutuklanırken soruşturma devam ediyor. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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