Düzce'de ormanlık alanda çıkan örtü yangını büyümeden söndürüldü - Son Dakika
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Düzce'de ormanlık alanda çıkan örtü yangını büyümeden söndürüldü

Düzce\'de ormanlık alanda çıkan örtü yangını büyümeden söndürüldü

Çilimli ilçesinde çalılık alanda başlayan örtü yangını, itfaiye ekipleri ve bölge halkının yardımıyla büyümeden söndürüldü. Düzce Valisi ve Çilimli Belediye Başkanı olay yerinde incelemelerde bulundu.

19.07.2024 23:07
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Düzce'de ormanlık alanda çıkan örtü yangını büyümeden söndürüldü.

Alınan bilgilere göre, Çilimli ilçesinde 2. Etap TOKİ mevkiinde bulunan çalılık alanda başlayan örtü yangını kısa sürede yayıldı. Dumanları gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine İtfaiye ekipleri sevk edildi. Zorlu arazi koşulları nedeniyle yangına güçlükle müdahale eden itfaiye ekiplerine bölge halkı yardım etti. Engebeli arazide itfaiye ekipleri ile birlikte var gücüyle yangını söndürmek isteyen gençler, yangın tüpleri yardımıyla yangının yayılmasını önledi. Düzce Belediyesi İtfaiye ekiplerinin de olay yerine kısa sürede ulaşması ile yangın söndürüldü.

Olay yerine gelen Düzce Valisi Selçuk Aslan ve Çilimli Belediye Başkanı Yılmaz Yıldız bölgede incelemeler yaptı. Olayla ilgili açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Yıldız, "Saat 20.30 civarlarında yangın ihbarı aldık. Belediye ekiplerimiz ve vatandaşlarımız olaya anında müdahale etti. Vatandaşlarımızda çok sağ olsunlar çok yardımcı oldular. Yangın söndürüldü soğutma çalışmaları devam ediyor. Sayın Valimiz sağ olsun olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Yangına müdahale eden İtfaiye ekiplerine ve vatandaşlarımıza çok teşekkür ediyorum" dedi. - DÜZCE

Kaynak: İHA

İtfaiye, Çilimli, Düzce, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Düzce'de ormanlık alanda çıkan örtü yangını büyümeden söndürüldü - Son Dakika

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