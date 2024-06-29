Düzce\'de Otluk Alanda Çıkan Yangın Rüzgarın Etkisiyle Büyüdü

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Düzce'de otluk alanda çıkan yangın rüzgarın etkisi ile büyüdü. Yangın itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi ile büyümeden söndürüldü.

Olay, Çamköy Mahallesinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, otluk alanda belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Dumanların çıktığını görenler durumu Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne bildirdi. Kısa süre içerisinde bölgeye gelen ekipler rüzgarın etkisi ile fındıklık ve ekili tarlaya ulaşmadan yangını söndürerek kontrol altına aldı. Yangın 1 dönümlük arazide etkili olurken, yanan alan havadan görüntülendi. - DÜZCE